За наругу над 60 могилами затримані троє

У Волноваському районі Донецької області правоохоронці затримали трьох вандалів за наругу над 60 могилами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, із заявою про крадіжку металевих стійок від столів і лавок, розташованих біля 60 могил, звернулася до Волноваського райвідділу міліції директор місцевого кладовища.

Отримавши цю заяву, правоохоронці провели оперативну роботу й встановили, а потім і затримали винуватців злочину. Ними виявилися троє місцевих жителів віком від 19 до 22 років.

За словами правоохоронців, вночі на автомобілі одного із зловмисників вони приїжджали на місцеве кладовище й, ламаючи столи та лавки біля могил, витягували із землі металеві стійки, потім здобуте здавали в пункт прийому металу.

Всі троє затриманих, як з`ясувала міліція, ніде не працюють, раніше не судимі.

За даним фактом слідчим відділенням Волноваського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст.297 КК України – «Наруга над могилою». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, адміністративного арешту строком до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий термін.

Наразі підозрювані перебувають на підписці про невиїзд.