В центрі Харкова встановлять храм і писанки з квітів

У Харкові 24 квітня реалізують масштабний флористичний проект, присвячений світлому святу Воскресіння Господнього.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на Великдень в центрі міста на майдані Свободи будуть встановлені 11-метрова церква та великодні яйця, оформлені живими квітами.

За даними прес-служби облдержадміністрації, на виготовлення церкви з п`ятьма золотими банями і восьми великодніх яєць заввишки 3 метри буде використано 35 тис. живих квітів.

Проект отримав благословення вікарія Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату архієпископа Ізюмського ОНУФРІЯ.

В реалізації проекту беруть участь 12 флористів міжнародного класу та 18 технічних працівників. В день свята на майдані Свободи відбудеться виступ хору Свято-Покровського монастиря (УПЦ МП).