Власники кафе виступили проти заборони на паління

Власники бельгійських кав`ярень провели в суботу в Брюсселі масову акцію протесту проти тотальної заборони на паління в кафе, яка набуде чинності з 1 липня, повідомляє РІА "Новости".

З 1 січня 2007 року в Бельгії діє заборона на паління в ресторанах, а з січня 2010 року до цього додалася ще і заборона на паління в кафетеріях, де крім напоїв можна замовити і їжу.

Тепер тютюнопаління буде заборонене в усіх без винятку кафе. Як стверджують їх власники, цей крок призведе до падіння їх доходів на 30-50%, і в зв`язку з цим вони вимагають від влади надати їм право самим вирішувати, оголошувати свої заклади поза палінням чи ні.

Організатори акції повідомили, що на акцію протест у Брюсселі підтримують від 5 до 10 тисяч власників кафе. У Бельгії близько 12 тисяч кафетеріїв.