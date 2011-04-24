Двірники проконтролюють, куди кияни викидають сміття

До кінця року в Києві заплановано збільшити кількість контейнерів для роздільного збору побутових відходів до 7 тис. одиниць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

«Ми інтенсивно працюємо у цьому напрямку. Якщо на початку року у столиці було лише 1 тис. 700 контейнерів для роздільного збору побутових відходів, сьогодні їхня кількість зросла вже до 2 тис. 600. До кінця поточного року ми плануємо збільшити це число до 7 тисяч», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, значне зростання обсягів роздільно зібраних побутових відходів спостерігається у Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському та Шевченківському районах міста.

«На першому етапі впровадження роздільного збору побутових відходів міська влада фінансово стимулюватиме двірників для того, щоб вони контролювали процес роздільного викидання киянами сміття до відповідних контейнерів. Більше того, ми активізуємо інформаційно-просвітницьку роботу, починаючи з уроків у дитячих садках і до розміщення соціальної реклами у метрополітені», - додав О.МАЗУРЧАК.