Матеріали про масову загибель риби передали до прокуратури

Державна екологічна інспекція в Харківській області передала до міжрайонної природоохоронної прокуратури матеріали щодо масової загибелі риби в одній із водойм на території Уплатнівської сільської ради Близнюківського району Харківщини.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

У ході позапланових інспекцій підприємств, що знаходяться поблизу водойми, спеціалісти Держекоінспекції перевірили КП «Лозоваводоканал» Лозівської міської ради. За результатами досліджень відібраних проб води на місці скиду з очисних споруд було встановлено перевищення у стоках вмісту сульфатів (в 3,1 разів), сухого залишку (в 2,1 разів) та азоту амонійного (в 1,5 разів).

Наразі вирішується питання щодо нарахування збитків. Матеріали перевірок разом з розрахунками збитків направлені до Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня спеціалісти Держекоінспекції у Харківській області спільно з представниками Головного управління надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації під час обстеження водоймища, яке знаходиться на території Уплатнівської сільради, виявили близько 100 тонн загиблої риби.

Державна екологічна інспекція створила оперативну групу та розпочала перевірки підприємств, що знаходяться поблизу, з метою встановлення винуватців масового замору риби у водоймищі.