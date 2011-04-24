Литвина з Лаври забрала швидка

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин потрапив до лікарні через нездужання, якого він зазнав під час великодньої Всенощної в Києво-Печерській Лаврі, повідомляє сайт "Обозреватель".

На очах кореспондента видання спікерові стало зле невдовзі після опівночі. "Голові парламенту принесли стілець, і терміново викликали швидку. Незабаром його терміново відвезли в лікарню", - пише він.

За інформацією "Обозревателя", життя Литвина поза небезпекою.