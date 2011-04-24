Вибухом адміністраторові Дому-2 відірвало руку

На території реаліті-шоу "Дім-2" стався вибух, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на ГУВС Підмосков`я. За інформацією правоохоронних органів, близько 6.30 невідомий кинув на територію ділянки, де ведуться зйомки, піротехнічний пристрій, ймовірно, вибуховий пакет.

Повідомляється, що постраждав адміністратор проекту. Він доставлений до лікарні з серйозними пораненнями, зокрема, у нього відірвано кисть руки і зламано щиколотку.

У ГУВС заявили, що ім`я підозрюваного вже встановлене, ведеться розшук. Він не учасник проекту (нинішній чи колишній), але якийсь час тому загрожував одному з хлопців, що знімалися в проекті.