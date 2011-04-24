Завтра до 22 градусів тепла

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї - північно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі у східних областях, південній частині та в Карпатах 1-6° тепла, на решті території 4-9° тепла; вдень 17-22°, на узбережжі морів та у Карпатах 11-16°.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.