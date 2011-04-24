У Києві відбудеться «Книжковий Арсенал»

27 травня – 1 червня у столичному Мистецькому Арсеналі відбудеться перший міжнародний книжковий форум «Книжковий Арсенал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, це буде фестиваль нового формату, в якому візьмуть участь близько 100 найкращих українських та світових видавництв.

У Мистецькому Арсеналі будуть представлені, зокрема, найцікавіші видання про Київ та урбаністична література.

Серед гостей ярмарку організатори очікують побачити не лише популярних письменників, а й відомих журналістів-публіцистів, фотографів та митців. Свою згоду взяти участь у ярмарку висловили представники Франції, Німеччини, Італії, Швеції, Нідерландів, Великої Британії, США та Росії.

За словами Л.НОВОХАТЬКА, на ярмарок також запрошена легенда італійського дизайну, яка очолює відоме ательє Fornaseiti, Барнаба ФОРНАЗЕТТІ. Вона презентуватиме історію ательє та розкішно ілюстровану монографію, що вийшла у видавництві Rizzoli.