Викрадачі сина Касперського не одержали близько 3 млн. євро

Викуп за звільнення викраденого сина бізнесмена Євгена Касперського не виплачувався, повідомив РІА "Новости" офіційний представник ГУВС Москви Віктор Бірюков.

"Операція із звільнення розроблялася співробітниками Московського карного розшуку спільно з колегами з ФСБ, викуп не виплачувався", - сказав він.

Сума викупу, яку вимагали викрадачі, офіційно не розкривається. Деякі ЗМІ стверджували, що злочинці хотіли одержати 3 мільйони євро.

Є.Касперський, фахівець з антивірусного програмного забезпечення, із капіталом в 0,8 мільярда доларів посідає 125-е місце в рейтингу 200 найбагатших російських бізнесменів 2011 року за версією журналу Forbes. Минулого четверга в ЗМІ з`явилися повідомлення, що в Москві викрали сина бізнесмена - 20-річний Іван Касперський. Як пояснив представник МВС РФ, ніхто не підтверджував інформацію про викрадання, оскільки розголос міг спричинити тяжкі наслідки.