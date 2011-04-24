Викрадачі сина Касперського не одержали близько 3 млн. євро
Чому мовчало МВС?
Викуп за звільнення викраденого сина бізнесмена Євгена Касперського не виплачувався, повідомив РІА "Новости" офіційний представник ГУВС Москви Віктор Бірюков.
"Операція із звільнення розроблялася співробітниками Московського карного розшуку спільно з колегами з ФСБ, викуп не виплачувався", - сказав він.
Сума викупу, яку вимагали викрадачі, офіційно не розкривається. Деякі ЗМІ стверджували, що злочинці хотіли одержати 3 мільйони євро.
Є.Касперський, фахівець з антивірусного програмного забезпечення, із капіталом в 0,8 мільярда доларів посідає 125-е місце в рейтингу 200 найбагатших російських бізнесменів 2011 року за версією журналу Forbes. Минулого четверга в ЗМІ з`явилися повідомлення, що в Москві викрали сина бізнесмена - 20-річний Іван Касперський. Як пояснив представник МВС РФ, ніхто не підтверджував інформацію про викрадання, оскільки розголос міг спричинити тяжкі наслідки.