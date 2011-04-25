До Києва прийшла «Білоруська весна – 2011»

Із 25 квітня по 13 травня в Києві відбудеться п’ятий щорічний фестиваль «Білоруська весна – 2011». Події цьогорічного фестивалю покликані привернути увагу громадськості до репресій, які зараз відбуваються у Білорусі, зазначають організатори.

Виставка «Особливий режим / Special Treatment», що відкриє фестиваль – це відгук на останню хвилю терору, що захлиснула Білорусь у грудні 2010 р. після невизнаних міжнародною спільнотою президентських виборів. Ситуація, що нагадує радше табір для особливо небезпечних злочинців, ніж «островок мира и спокойствия в бушующей Европе», передана через тюремну графіку Юрася Навіцкага, антитортурні постери Нікіти Кадана, листівки політв’язням російського карикатуриста Андрєя Більжо, відеоінсталяцію Вадзіма Заміровскага, учасника «Білоруської весни» 2009 – 2010 років.

В рамках фестивалю також відбудуться презентація коміксу Марини Напрушкіної «Убедительная победа», перформенс Сашка Ірванця «Чистосердешне зізнання», майстер-клас «Мистецтво у в’язниці» та відкрита дискусія про відповідальність за свободу переконань, а на завершення – бій подушками від культурного діяча і колишнього політв’язня Андрія Кіма.

Події фестивалю пройдуть в Центрі візуальної культури НаУКМА (вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус, 1-й поверх). Відкриття – у понеділок, 25 квітня, о 17:00.