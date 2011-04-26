Погода на завтра
13:13, 26 квітня 2011Суспільство
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У Карпатах - невеликий дощ, гроза
Завтра вдень у північних, центральних областях України та у Карпатах очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 7-12° (на Прикарпатті та Луганщині 4-9° тепла), вдень 19-24°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 11-16° тепла.
У Київській області у середу вночі без опадів, вдень подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24°. У Києві - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23°.
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