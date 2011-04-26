Чи готова молодь України йти на мітинги (опитування)

Молодь готова брати активну участь у політичних процесах, щоб бути почутою владою.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, такого висновку дійшли експерти інституту за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», проведених у 2010-2011 рр. в Україні, Росії, Казахстані і Польщі.

За даними опитувань, молодь вважає, що необхідно голосувати на виборах, щоб влада її почула. Зокрема, в Польщі так вважає 51,9% молодих людей, у Казахстані – 40,7%, в Україні - 25,7%, у Росії – 25,5%.

Разом з тим, 37,1% опитаних молодих людей у Казахстані, 34,2% в Україні, 32,8% в Росії і 30,7% у Польщі переконані, що влада зможе почути їхні вимоги на дебатах з політиками.

Необхідність участі для цього в демонстраціях, мітингах відзначили опитані молоді люди з Казахстану – 36,4%, України – 31,3%, Росії – 27,1%, Польщі – 25,3%.

При цьому в ефективність підписання петицій, звернень, на відміну від інших країн дослідження, вірять польські студенти (42,2%). В середньому, кожен п'ятий студент вважає, що для того, щоб бути почутим владою, необхідно бути членом політичної партії (Україна - 22,8%, Росія – 20,8%, Казахстан – 18,2%, Польща – 16,4%).

Коментуючи результати дослідження, депутат Європарламенту від Європейської народної партії Ельмар БРОК зазначив, що вплив молодих європейців у політичному житті вже зріс, і буде ще очевиднішим у майбутньому. «Молодь – це кістяк європейського суспільства. Вона може змінювати майбутнє націй через демократичні процеси. Глобалізація пропонує молодому поколінню різноманітні можливості. Молоді європейці виросли разом, не знаючи кордонів, і здатні приймати глобальні виклики колективно і із загальною європейською ідентичністю. Це прогрес порівняно із старшими поколіннями, для яких політичні питання вирішувалися в рамках національних кордонів», - сказав він.

У той же час, на думку європарламентарія, демографічний чинник сьогодні працює проти Європи. «У зв'язку з цим молодому поколінню європейців доведеться зіткнутися з особливими викликами. Між західними і східними європейцями все ще існують розбіжності в розумінні того, чим є європейська ідентичність. Тому дуже важливо працювати і комуніціювати разом у політиці. Молодь має бути включена в глобальний політичний процес», - вважає Е.БРОК.

У повному обсязі результати міжнародного соціологічного дослідження «Студенти – образ майбутнього» будуть презентовані Інститутом Горшеніна наприкінці квітня 2011 року.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти – образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 5 тис. 155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.