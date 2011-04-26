МВФ ще думає, коли надсилати ревізорів в Україну

Дата чергового візиту місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україну поки що не узгоджена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Зазвичай, якщо вже узгоджені між керівництвом країни і МВФ дати і терміни візиту місії, то ви завжди одержите прес-реліз з мого офісу. Оскільки його поки що не було, то це означає, що дати ще не узгоджені» - сказав М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор Департаменту управління державним боргом і міжнародної співпраці Міністерства фінансів України Сергій МАКАЦАРІЯ повідомив, що 10-20 травня очікується візит місії МВФ.

Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.