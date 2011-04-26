Інтерпол нічого не знає про те, що повинен шукати зятя Черновецького?

На сайті Інтерполу серед розшукуваних українців так і не з`явилася інформація про розшук В’ячеслава Супруненка - зятя мера Києва. Хоча генпрокурор півтора тижні тому стверджував, що зятя Черновецького оголосили в розшук по лінії Інтерполу. Про це повідомляє Дело

Видання нагадує, що 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти депутата Київської міської ради В’ячеслава Супруненка і лідера фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького за здійснення ними розбійного нападу. А 15 квітня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ вже оголосила в розшук зятя Леоніда Черновецького В’ячеслава Супруненка, зокрема по лінії Інтерполу. "З приводу Супруненка – дійсно він оголошений Інтеполом у міжнародний розшук і вжито всіх заходів, щоб він опинився на Україні", – сказав Пшонка.

За даними Генпрокуратури, Супруненко, який доводиться зятем мерові Києва Леоніду Черновецькому, знаходиться в одній з європейських країн (за даними ЗМІ – в Італії. – Ред.), куди також буде направлено запит про його видачу.