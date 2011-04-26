Уже цього тижня бензин в Україні стане «золотим»?

Відповідно до економічного прогнозу Науково-технічного центру «Психея» (Київ), складеного на основі регресивної моделі паливного ринку, вартість бензину А-92 і А-95 (ДСТУ 4063:2001) на поточному тижні зросте до 9,84 і 10,20 грн./л, відповідно.

Про це йдеться у повідомленні НТЦ «Психея», переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що, у свою чергу, дизельне пальне Л-0,2-62 (ДСТУ 3868-99) на поточному тижні подорожчає до 9,91 грн./л. При цьому бензин А-92 буде переоцінений на 26 коп., тоді як потенціал майбутнього зростання ціни бензину А-95 зменшиться до 18 коп., а дизельного пального – скоротиться до нуля.

«Незважаючи на нульовий потенціал зростання для дизельного пального, нафтопродукти усіх марок дорожчатимуть і далі», – зазначається у повідомленні.

Також експерти НТЦ «Психея» наголошують, що, на відміну від Росії, де все більше використовується митно-тарифне регулювання, в Україні ставка робиться на цінове втримання.

«Уряд втратив відчуття часу, і не відчуває небезпеки виникнення дефіциту пального. А в зовнішніх умовах за нездатності Міненерговугілля протистояти інформаційним маніпуляціям операторів це може привести до значного подорожчання пального після зняття чергових обмежень», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», станом на 22 квітня ц.р. середня по Україні роздрібна ціна на бензин А-95 вперше перевищила позначку 10 грн./л. З 15 по 22 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,2%, з 9,23 до 9,34 грн./л; на бензин А-92 – зросли на 1,1%, з 9,63 до 9,74 грн./л; на бензин А-95 – зросли на 1,6%, з 9,89 до 10,05 грн./л; на дизельне пальне – зросли на 1,8%, з 9,55 до 9,72 грн./л.