Ще один посадовець КМДА опинився на підписці про невиїзд

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти одного із посадовців КМДА, який надав незаконний дозвіл на вирубку лісових насаджень біля станції метро «Дарниця».

Про це УНІАН повідомили у столичній міліції.

В результаті чисельних перевірок встановлено, що ця особа, яка керувала одним із профільних управлінь КМДА, безпосередньо сприяла отриманню документів, на підставі яких у довгострокову оренду одній із комерційних установ було надано земельні ділянки загальною площею близько 14 га для будівництва та експлуатації торговельно-розважальних та офісних закладів.

Як зазначили у міліції, посадовець діяв всупереч ст. 123 Земельного кодексу України, яка унеможливлює зміну цільового призначення земель лісового фонду та зеленої зони.

Завдані громаді Києва збитки внаслідок таких дій становлять 108,5 млн. грн.

Посадовцю обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовими повноваженнями) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві наприкінці 2009-го - початку 2010 року на ділянці площею майже 1 га між вулицею Малишка і Броварським було вирублено 150 сторічних дерев.