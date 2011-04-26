Мер Полтави просить у Талліна хоч один тролейбус у подарунок

Мер Полтави Олександр МАМАЙ звернувся до мерії Талліна з проханням подарувати місту один або кілька тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, у листі до керівництва столиці Естонії О.МАМАЙ зазначає, що світова економічна криза серйозно підірвала українську економіку, внаслідок кризи серйозно постраждала транспортна система Полтави, вимушена обслуговувати велику кількість пільговиків.

"Будемо вам дуже вдячні, якщо ви знайдете можливість передати нашому місту один або лька тролейбусів із вашого парку. Навіть маленька, але вкрай необхідна допомога допоможе місту пережити важкі часи", - йдеться в листі.

О.МАМАЙ пообіцяв, що на подарованому транспорті буде естонська національна й талліннська міська символіка.