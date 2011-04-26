4 вимоги МВФ до українського уряду

Для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати ще чотири вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, виступаючи в ході «круглого столу», присвяченого перспективам отримання Україною коштів МВФ.

Він зазначив, що першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співробітництва.

«По-перше, це пенсійна реформа й приведення її у відповідність із тими вимогами, які були прописані в меморандумах, підписаних ще в липні та грудні», – сказав М.АЛЬЄР.

За його словами, українська сторона попросила додатковий час для проведення консультацій із цього питання.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується корегування тарифів на газ і теплопостачання.

За словами голови постійного представництва України при МВФ, третя вимога пов`язана з попередньою й обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

«Річ у тому, що ми домовлялися, що ті доходи, які не будуть отримані через введення нижчих тарифів, ніж ми очікували, будуть компенсовані іншими заходами, й це допоможе зібрати додаткові кошти. Тобто третя вимога – це саме ті заходи, які допомогли б нам покрити цю різницю... Вимогою є те, що дефіцит «Нафтогазу» буде не більше 3% ВВП», – сказав М.АЛЬЄР.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

«Така вимога містилася в антикризовому законі, який було прийнято в 2008 році й повинен був закінчити свою дію в кінці 2010 року. Але оскільки можна говорити про наближення завершення кризи... то ми вважаємо, що цю вимогу треба скасовувати, а не продовжувати, тому що вона обмежує незалежність НБУ», – сказав М.АЛЬЄР.

При цьому він зазначив, що терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати перераховані вимоги.

«Ми подаватимемо нашій Раді директорів на перегляд програму з Україною після того, як Україна виконає ці чотири вимоги», – підкреслив М.АЛЬЄР.

Довідка УНІАН. Нова програма співробітництва України й МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.