МВС пояснює, чому зятя Черновецького немає на сайті Інтерполу
За "червону картку" відповідає сама Україна
|В’ячеслав СУПРУНЕНКО
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи появу в електронних ЗМІ повідомлень про нездійснення міжнародного розшуку В.СУПРУНЕНКА каналами Інтерполу, на що нібито вказує відсутність його персональних даних у розділі «червоні картки» на офіційному сайті Інтерполу.
Як зауважили в УЗГ, Генеральний секретаріат Інтерполу на своєму сайті у розділі «червоні картки» повідомляє інформацію щодо розшукуваних осіб, публічне оголошення даних яких є виключно ініціативою країни – ініціатора розшуку. У тому ж розділі є застереження, що кількість осіб, дані яких опубліковані на сайті для публічного доступу, є значно меншою у порівнянні з реальною кількістю осіб, що розшукуються Інтерполом з метою арешту та екстрадиції.
Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокунатури, В.СУПРУНЕНКО підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Слідчий звернувся до суду з поданням на обрання В.СУПРУНЕНКУ запобіжного заходу - тримання під вартою.