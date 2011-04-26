МВС пояснює, чому зятя Черновецького немає на сайті Інтерполу

Зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслав СУПРУНЕНКО оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу за запитом Генеральної прокуратури України із внесенням його даних до оперативно-розшукових обліків Інтерполу категорії «червона картка».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи появу в електронних ЗМІ повідомлень про нездійснення міжнародного розшуку В.СУПРУНЕНКА каналами Інтерполу, на що нібито вказує відсутність його персональних даних у розділі «червоні картки» на офіційному сайті Інтерполу.

Як зауважили в УЗГ, Генеральний секретаріат Інтерполу на своєму сайті у розділі «червоні картки» повідомляє інформацію щодо розшукуваних осіб, публічне оголошення даних яких є виключно ініціативою країни – ініціатора розшуку. У тому ж розділі є застереження, що кількість осіб, дані яких опубліковані на сайті для публічного доступу, є значно меншою у порівнянні з реальною кількістю осіб, що розшукуються Інтерполом з метою арешту та екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокунатури, В.СУПРУНЕНКО підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Слідчий звернувся до суду з поданням на обрання В.СУПРУНЕНКУ запобіжного заходу - тримання під вартою.