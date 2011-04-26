У пожежі в міліції постраждали шестеро затриманих

В Одеській області внаслідок пожежі в Овідіопольському райвідділі внутрішніх справ постраждали міліціонер і шестеро затриманих.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні МНС, «полум`ям було охоплено близько 200 квадратних метрів будівлі. При евакуації постраждали від чадного газу один із співробітників міліції й шестеро затриманих, яких довелося госпіталізувати. 25 осіб, які перебували під вартою в будівлі РВВС, були екстрено евакуйовані до Іллічівського ізолятора тимчасового тримання».

За словами керівника Центру громадських зв`язків обласного УВС Віктора МІРОШНИЧЕНКА, «при пожежі документація РВВС, зброя та боєприпаси не пошкоджені і як і раніше знаходяться під охороною».

Створено слідчу групу, якій належить встановити причини виникнення пожежі.