Азаров дав старт реформі системи охорони здоров'я

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрові охорони здоров’я Іллі ЄМЦЮ створити робочу групу, яка протягом двох тижнів напрацює зміни до законодавства щодо реформ у системі охорони здоров’я.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне доручення М.АЗАРОВ озвучив сьогодні під час наради з питань реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.

«Я пропоную усім представникам громадських організацій, представникам Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, практичної медицини, Федерації профспілок долучитися до роботи цієї робочої групи і взяти участь у доопрацюванні законопроектів з цього приводу», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що теперішня система охорони здоров`я в Україні не задовольняє потреб ні громадян, ні керівництва країни. Глава уряду додав, що питання реформування системи охорони здоров’я назріло давно і відкладати його вирішення більше не можна.

За словами М.АЗАРОВА, за результатами роботи робочої групи після 10 травня буде проведена ще одна нарада, на якій будуть предметно обговорені доопрацьовані законопроекти щодо реформування системи охорони здоров’я, щоб потім ухвалити їх на засіданні уряду і внести на розгляд парламенту.