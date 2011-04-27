У Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті
08:52, 27 квітня 2011Суспільство
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«Poltava city jam».
30 квітня в Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті «Poltava city jam».
Про це УНІАН повідомили у прес-служби мерії Полтави.
«Полтавська міська організація творчої молоді «Коло тебе», за сприяння Управління у справах сім'ї, молоді і спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради і відділу у справах сім'ї і молоді Полтавської ОДА, організувала відкритий всеукраїнський граффіті-фестиваль «Poltava city jam», - зазначається у повідомленні.
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