У Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті

08:52, 27 квітня 2011
Суспільство
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«Poltava city jam».

30 квітня в Полтаві пройде всеукраїнський фестиваль граффіті «Poltava city jam».

Про це УНІАН повідомили у прес-служби мерії Полтави.

«Полтавська міська організація творчої молоді «Коло тебе», за сприяння Управління у справах сім'ї, молоді і спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради і відділу у справах сім'ї і молоді Полтавської ОДА, організувала відкритий всеукраїнський граффіті-фестиваль «Poltava city jam», - зазначається у повідомленні.

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