Шварценеггер хоче знову зіграти Термінатора
10:01, 27 квітня 2011Суспільство
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Він таки `ll be back?
Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР має намір знову зіграти роль Термінатора.
Як повідомляє радіостанція “Эхо Москвы”, ця інформація з`явилася у низці американських ЗМІ.
Спочатку передбачалося, що п`ятий фільм цього циклу зніматиме студія "Унівьорсел", однак зараз на нього претендують ще три компанії.
Перший "Термінатор", випущений Джеймсом КЕМЕРОНОМ у 1984 році, мав великий успіх, а фраза, що прозвучала там, "Я ще повернуся" стала однією з найбільш цитованих.
Взимку з`явилася інформація, що режисером п`ятого "Термінатора" буде уродженець Тайваню Джастін ЛІН, на його рахунку три останні "Форсажі" і армійська драма "Поєдинок".
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