Шварценеггер хоче знову зіграти Термінатора

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР має намір знову зіграти роль Термінатора.

Як повідомляє радіостанція “Эхо Москвы”, ця інформація з`явилася у низці американських ЗМІ.

Спочатку передбачалося, що п`ятий фільм цього циклу зніматиме студія "Унівьорсел", однак зараз на нього претендують ще три компанії.

Перший "Термінатор", випущений Джеймсом КЕМЕРОНОМ у 1984 році, мав великий успіх, а фраза, що прозвучала там, "Я ще повернуся" стала однією з найбільш цитованих.

Взимку з`явилася інформація, що режисером п`ятого "Термінатора" буде уродженець Тайваню Джастін ЛІН, на його рахунку три останні "Форсажі" і армійська драма "Поєдинок".