Зятя Черновецького бачили в Монако

Зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслав СУПРУНЕНКО з 4 по 12 березня перебував на території Монако.

Про це пише сьогодні газета "КоммерсантЪ-Украина", посилаючись на документ, переданий керівником українського бюро Інтерполу Василем НЕВОЛЕЮ до Генеральної прокуратури України.

Як відзначає видання, в цьому документі повідомляється, що В.СУПРУНЕНКО був оголошений в міжнародний розшук 15 квітня. Того ж дня на нього на сайті Інтерполу була виставлена "червона картка", що приписує правоохоронним органам затримати В.СУПРУНЕНКА, якщо він буде виявлений на території однієї з держав - членів Інтерполу.

У листі також зазначається, що, згідно з повідомленням бюро Інтерполу в Князівстві Монако, В.СУПРУНЕНКО з 4 по 12 березня "проживав в одному з готелів на території Монако".

За даними деяких ЗМІ, в Монако є нерухомість, що належить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.