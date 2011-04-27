На свята Укрзалізниця призначила 38 додаткових поїздів

Станом на 27 квітня залізниці України призначили 38 додаткових поїздів для забезпечення пікових перевезень пасажирів під час травневих свят. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, 11 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 9 - Придніпровська, 6 - Одеська, 7 - Південна, 2 - Львівська і 3 - Донецька залізниці. Також 16 поїздів призначили Російські залізниці (РЗ).

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває.

Складом Південно-Західної залізниці призначені: № 282/281-58/57 "Київ - Сімферополь" відправленням з Києва 27, 28, 29, 30/04, 2, 4, 6, 8, 11/05; з Сімферополя - 28, 29, 30/04, 1, 3, 5, 7, 9, 12/05; № 207/208 "Київ - Ужгород" відправленням з Києва 27, 28, 29, 30/04, 6, 7, 8/05; з Ужгороду - 28, 29, 30/04, 1, 7, 8, 9/05; № 219/220 "Київ - Івано-Франківськ" відправленням з Києва 30/04, з Івано-Франківська - 30/04; № 219/220 "Жмеринка - Івано-Франківськ - Київ" відправленням зі Жмеринки 9/05, з Івано-Франківська - 9/05; № 525/512 "Київ - Мукачево" відправленням з Києва 28/04, з Мукачево — 29/04; № 253 "Київ - Львів" відправленням з Києва 30/04; № 501/592 "Київ - Львів" відправленням з Києва 28/04, з Львова - 29/04; № 529 "Київ - Львів" відправленням з Києва 29/04; № 58/57-296/295 "Київ - Сімферополь - Жмеринка" відправленням з Києва 30/04, з Сімферополя - 1/05; № 566/565-296/295 "Київ - Сімферополь - Хмельницький" відправленням з Києва 30/04, з Сімферополя - 30/04; № 252/259 "Київ - Москва" відправленням з Києва 8/05, з Москви - 10/05; № 580/579-284/283 "Київ - Сімферополь - Жмеринка" відправленням з Києва 29/04, з Сімферополя - 30/04.

Львівська залізниця: № 147/148 "Київ - Львів - Київ" відправленням з Києва і Львова 29, 30/04, 9/05; № 506-537/538 "Львів - Київ - Ужгород" відправленням із Львова 29/04, з Києва - 29/04.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 "Сімферополь - Київ" відправленням з Сімферополя по 12/05 щодня, з Києва - по 13/05 щодня; № 146/145 "Сімферополь - Київ" відправленням з Сімферополя 27, 28, 29/04, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11/05; з Києва - 28, 29, 30/04, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12/05; № 248/247 "Сімферополь - Київ" відправленням з Сімферополя 27, 28, 29, 30/04, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11/05; з Києва - 28, 29, 30/04, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12/05; № 522/521-58/57 "Запоріжжя - Київ - Сімферополь" відправленням із Запоріжжя 29/04, з Києва - 29/04; № 536/535-510/509 "Сімферополь-Львів" відправленням з Сімферополя 29/04, з Львова - 30/04; № 289/290 "Дніпропетровськ - Київ - Сімферополь" відправленням з Дніпропетровська 29/04, з Києва - 30/04; № 561/562-522/521 "Дніпропетровськ - Київ - Запоріжжя" відправленням з Дніпропетровська 29/04, з Києва - 30/04; № 204/203 "Сімферополь - Москва" відправленням з Сімферополя 7, 8, 9/05; з Москви - 8, 9, 10/05; № 292/73 "Сімферополь - Москва - Кривий Ріг" відправленням з Сімферополя 10/05, з Москви - 11/05.

Одеська залізниця: № 432/431 "Одеса - Харків" відправленням з Одеси 29/04, 2, 6, 9/ 05; з Харкова - 30/04, 3, 7, 10/05; № 590/589 "Одеса - Сімферополь" відправленням з Одеси 28, 29, 30/04, 2, 6, 8/05, з Сімферополя - 29, 30/04, 1, 3, 7, 9/05; № 210/209 "Миколи - Київ" відправленням з Миколаєва 27, 28, 29/04, 3, 5, 9/05; з Києва - 28, 29, 30/04, 4, 6, 10/05; № 508/507 "Одеса - Сімферополь" відправленням з Одеси 29/04, 1/05; з Сімферополя - 30/04, 2/05; № 258/257 "Одеса - Київ" відправленням з Одеси 28, 29/04, 3, 5, 9/05; з Києва - 29, 30/04, 4, 6, 10/05; № 228/227 "Одеса - Львів" відправленням з Одеси 29, 30/04, 2, 6/05; з Львова - 30/04, 1, 3, 7/05.

Донецька залізниця: № 524/523 "Луганськ - Київ" відправленням з Луганська 28/04, 2, 5, 9/05; з Києва - 29/04, 3, 6, 10/05; № 577/578-576/575 "Донецьк - Київ" відправленням з Донецька 28/04, 3, 5, 9/05; з Києва - 29/04, 4, 6, 10/05; № 525/526 "Дебальцеве - Сімферополь" відправленням з Дебальцевого 29/04, 6/05; з Сімферополя - 30/04, 7/05.

Складом Південної залізниці: № 175/176 "Харків - Сімферополь" відправленням з Харкова 29, 30/04, 3, 9/05; з Сімферополя - 29, 30/04, 3, 9/05; № 545/546 "Харків - Севастополь/Сімферополь - Харків" відправленням з Харкова 29/04, з Сімферополя - 30/04, 1/05; № 539/540 "Харків - Сімферополь" відправленням з Харкова 29, 30/04; з Сімферополя - 30/04; № 563/278 "Харків - Київ" відправленням з Харкова 29/04, з Києва - 30/04; № 225/278 "Харків - Київ" відправленням з Харкова 29/04, з Києва - 29/04; № 219/220 "Харків - Сімферополь" відправленням з Харкова 28/04, з Сімферополя - 29/04; № 225/226 "Харків - Київ - Мукачеве" відправленням з Харкова 30/04, з Мукачевого - 1/05.

Складом РЗ призначено поїзди:

№ 259/96 "Москва - Київ" відправленням з Москви 29/04, з Києва -29/04; № 259/126 "Москва - Київ" відправленням з Москви 30/04, з Києва - 1/05; № 587/252 "Москва - Київ" відправленням з Москви 29/04, з Києва -29/04, 2/05; № 295/296 "Москва - Київ - Брянськ" відправленням з Москви 30/04, з Києва - 1/05; № 125/96 "Москва - Київ" відправленням з Москви 28/04, 6/05; з Києва - 9/05; № 259/22 "Москва - Київ" відправленням з Москви 7/05, з Києва - 8/05; № 593/236 "Москва - Київ" відправленням з Москви 29/04, з Києва - 30/04; № 233/234 "Москва - Севастополь (Сімферополь)" відправленням з Москви 28, 29, 30/04, 1/05 (з Москви 28/04 до Сімферополя); з Сімферополя - 29/04; з Севастополя - 30/04, 1, 2/05; № 211/564 "Москва - Харків" відправленням з Москви 29/04, з Харкова - 30/04; № 235/464 "Москва - Одеса" відправленням з Москви 29/04, з Одеси - 30/04; № 29/30 "Москва - Сімферополь" відправленням з Москви 29/04, з Сімферополя - 30/04; № 287/594 "Москва - Київ" відправленням з Москви 30/04, з Києва - 1/05; № 187/96 "Москва - Київ" відправленням з Москви 7/05, з Києва - 7/05; № 21/22 "Москва - Київ" відправленням з Москви 2/05, з Києва - 3/05; № 265/266 "Москва - Сімферополь" відправленням з Москви 29, 30/04; з Сімферополя - 30/04, 1/05; № 273/274 "Санкт-Петербург - Сімферополь" відправленням з Санкт-Петербурга 30/04, з Сімферополя - 1/05.