В аеропорту "Бориспіль" потрібні місця для молитви

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує створити в міжнародному аеропорту «Бориспіль» спеціальні молитовні місця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, відповідне звернення О.ФЕЛЬДМАНА надійшло на розгляд Міністерства інфраструктури України.

У своєму зверненні депутат відзначає, що, незважаючи на постійне зростання кількості релігійних паломників, у найбільшому українському міжнародному аеропорту «Бориспіль» досі відсутні спеціалізовані місця, де віруючі могли б молитися, скориставшись релігійною літературою, предметами культу і ритуалу, а також вживати їжу відповідно до релігійних правил.

О.ФЕЛЬДМАН пропонує розглянути можливість створення таких спеціалізованих молитовних місць під час будівництва і реконструкції аеропорту.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, для кожного віруючого, незалежно від приналежності до релігії й конфесії, має велике значення молитва в дорозі, особливо в період великих релігійних свят і важливих життєвих подій.

Крім того, вважає депутат, будівництво молитовних місць в аеропорту «Бориспіль» сприятиме розвитку релігійного туризму в Україну, оскільки на території нашої країни розташовані святі місця іудеїв і християн, куди також щорічно приїжджають десятки тисяч паломників з усього світу.