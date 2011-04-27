Касперський: викрадачі мого сина діяли жорстко

Бізнесмен Євген Касперський стверджує, що викрадачі його сина діяли жорстко і давали зрозуміти, що "можуть піти на будь-які дії".

"Його п`ять днів тримали, наскільки мені відомо, в наручниках в темній лазні. Він навіть не знав, скільки днів там провів. Ну, природно, він схуд, зараз ми його відправляємо відпочивати і відгодовуватися", - сказав Касперський в ефірі телеканалу "Росія 1".

На думку Касперського, цей злочин вчинений не тільки проти його сім`ї: "Даний злочин безпосередньо зачіпає імідж Росії як держави, яка хоче бути інноваційною".

Син гендиректора компанії "Лабораторія Касперського" 20-річний Іван Касперський, викрадений 19 квітня, 24 квітня був звільнений у результаті спецоперації. За підозрою в скоєнні злочину заарештовані п`ятеро. Організатор викрадання визнав в суді провину, але заявив, що ставився до заручника "як до рідного сина".