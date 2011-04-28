Азаров: 20 років не звертали увагу на картоплю

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне значно збільшити частку промислово вирощеної картоплі на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час відвідин Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук.

«Чому ми не звертали уваги 20 років на цю проблему? Чому зараз звернули на неї увагу? Перш за все, скажемо прямо, є дуже серйозні підстави думати, що нас чекає світове зростання цін на продовольство, воно йде вже. Про це говорять всі провідні експерти, а це означає, що ми повинні до нього підготуватися», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр відзначив, що в даний час більш як 97% вирощуваної в Україні картоплі вирощується в особистих господарствах населення і лише трохи більше 2% – промисловим способом, тоді як 20 років тому лише 60% картоплі вирощувалося в особистих господарствах населення.

На думку М.АЗАРОВА, необхідно довести частку промислово вирощеної картоплі до 50%. «За 20 років ми втратили організоване вирощування картоплі, тобто промислове вирощування картоплі. Це означає, що ми завжди працюємо на дефіциті: скільки підвезли, стільки й продали. Підвезли стільки, скільки потрібно для того, щоб тримати високі ціни», – наголосив прем`єр.

При цьому він відзначив, що уряд має намір створювати умови для вирощування картоплі в промислових обсягах, зокрема, необхідно створити обладнані овочесховища, розробити логістичні схеми доставки і зберігання картоплі в таких обсягах, щоб вона продавалася за прийнятними цінами.

Також, за словами М.АЗАРОВА, необхідно значно покращити якість картоплі, що висаджується. «Відповідно до цього видно вже програму, яку ми повинні реалізовувати з тим, щоб на роки вперед виключити ті стрибки (цін – УНІАН) на картоплю і на овочі, які ми мали цього року. І ось ми за це завдання взялися», – сказав глава уряду.