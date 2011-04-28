Уряд зрівняє виплати ветеранам ВВВ і "афганцям"

Уряд у 2012 році зрівняє виплати до Дня Перемоги ветеранам Великої Вітчизняної війни і воїнам-інтернаціоналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Ми ухвалили рішення у 2012 році зрівняти ветеранів ВВВ і воїнів-інтернаціоналістів, оскільки у 2011 році нам не вдалося це зробити», – сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, розмір такої допомоги для інвалідів 1-ї групи у 2012-2015 роках буде відповідно 1200 грн., 1440 тис. грн., 1728 грн. і 2073 грн.

Крім того, віце-прем`єр повідомив, що уряд планує підвищити розмір пенсій інвалідам Афганської війни до середнього рівня, у 2012-2015 роках вони становитимуть відповідно 2509 грн., 3011 грн., 3613 грн. і 4335 грн.