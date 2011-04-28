Мер Львова: у Європі є три культурні столиці

27 квітня в Львові було відкрито пряме авіасполучення з Прагою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міської ради, цей рейс курсуватиме чотири рази на тиждень.

«Оскільки в Європі є три культурні столиці - Прага, Краків і Львів, мені дуже приємно, що завдяки "Чеським авіалініям" ці всі три міста тепер мають якісне сполучення. З сьогоднішнього дня можна планувати короткі тури для іноземців із Східної Азії і з-за океану, які можуть прилетіти до Праги, до Львова, відвідати Краків», - зазначив під час церемонії відкриття міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

За словами мера міста, торік трафік через Львівський аеродром становив близько 500 тис. пасажирів, в 90-х роках він перевищував 1 млн. "Тому, одержуючи новий термінал 42 тис. квадратних метрів, одержуючи нову смугу, яка дає можливість робити міжконтинентальні рейси, ми плануємо дійти до того мільйона», - сказав А.САДОВИЙ.