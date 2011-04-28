НБУ хоче створити bad-bank

Національний банк України виніс на обговорення громадськості питання про створення банку «поганих активів».

Про це йдеться у зверненні заступника голови Нацбанку Ігоря СОРКІНА, обнародуваному на сайті відомства.

«Такий підхід до оздоровлення банківської системи, на наш погляд, дозволить зменшити навантаження на капітал, зменшити витрати часу, коштів і зусиль, необхідних для обслуговування проблемних активів, надасть банкам можливість повернутися до нормального режиму роботи і зосередитися на виконанні своїх основних функцій, в першу чергу на кредитуванні економіки», – говориться у зверненні.

У Нацбанку вважають, що «накопичені проблемні активи негативно впливають на регулятивний капітал банків, стримують відновлення кредитування економіки і є істотною перешкодою стимулюванню економічного зростання та підвищенню інвестиційної привабливості країни».

За даними НБУ, обсяг проблемних активів у банківській системі України станом на 1 квітня 2011 року становить 15% усіх активів банків.

НБУ закликає всі зацікавлені сторони брати активну участь в обговоренні можливих механізмів створення і функціонування банку «поганих активів». Пропозиції приймаються впродовж місяця.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Нацбанку раніше заявляло про можливу реорганізацію проблемного «Родовід Банку» в bad-банк, в який переводитимуться "погані активи" лише з державних банків.

За словами голови НБУ Сергія АРБУЗОВА, поки що "Родовід Банк" працюватиме як банк без права приймати вклади, а наприкінці цього року, залежно від показників його діяльності, ухвалюватиметься рішення про доцільність обмеження банківської ліцензії.