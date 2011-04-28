Українські й білоруські ВПС відпрацюють сьогодні перехоплення літака

Україна має намір приєднатися до спільних російсько-білоруських військових навчань. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Єжель за підсумками зустрічі з міністром оборони Республіки Білорусь Юрієм Жадобіним, інформує прес-служба українського оборонного відомства.

"На якому рівні відбуватиметься наша участь, визначить президент України, якому ми доповімо про формат цього заходу", - додав міністр.

Крім того, цього року Збройні сили України візьмуть участь у спільній з Республікою Білорусь тренуванні сил протиповітряної оборони, навчаннях сухопутних військ, в яких візьме участь мобільна рота ЗС Республіки Білорусь. На білоруській території відбудуться спільні навчання інженерних підрозділів.

"28 квітня починаються українсько-білоруські командно-штабні навчання із залученням чергових сил протиповітряної оборони Повітряних Сил ВС України і Військово-повітряних сил ЗС Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні прес-служби МО.

За легендою навчань, у повітрі відпрацьовуватиметься перехоплення літака-порушника, роль якого виконає літак ВВС Білорусі.

Виліт чергових сил здійснюватиметься з бригад тактичної авіації, які дислокуються в Івано-Франківську й Миргороді. Управління КШН відбуватиметься з командного центру Повітряних Сил у Вінниці. Від України до навчань будуть залучені близько 150 військовослужбовців і сім літаків, від Білорусі - до десяти літаків.

Міністри також обговорили перспективи створення спільного українсько-білоруського підрозділу інженерних військ, який буде задіяний, зокрема, при ліквідації наслідків катастроф природного і техногенного характеру.