Міністр: з картоплі час робити біопаливо

Міністр аграрної промисловості та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що картоплю може бути включено до переліку продуктів, з яких виготовляється біопаливо.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він заявив учора журналістам під час робочої поїздки з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ до Київської області.

«Сьогодні ми з інститутом (картоплярства – УНІАН) розмовляли, щоб розглянути питання у зв’язку із стрімким зростанням цін на нафту, і ми, можливо, також приєднаємо картоплю до біопалива, як і цукровий буряк», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що дуже багато картоплі, яка вирощується, йде на вигодовування худоби, тоді як цей ресурс можна було б спрямувати на виготовлення біопалива з картоплі. Міністр наголосив, що для проведення цих заходів потрібні розрахунки науковців і найближчим часом їх буде зроблено.