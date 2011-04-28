Тігіпко у Львові ознайомиться з виробництвом протезів
06:25, 28 квітня 2011Суспільство
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Робоча поїздка
28 квітня у Львові з робочою поїздкою перебуватиме віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.
С.ТІГІПКО у Львові проведе нараду з питань обговорення пенсійної реформи та відвідає Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування.
В рамках поїздки також заплановано прес-конференцію С.ТІГІПКА.
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