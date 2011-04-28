Податкова вводить VIP-сервіси для великих платників

Державна податкова служба пропонує великим платникам податків новий сервіс - «горизонтальний моніторинг». Про це заявив голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з великими платниками податків м. Києва - членами Асоціації платників податків України, повідомили у ДПСУ.

Згідно з цим методом обслуговування, податкова з відома платника оброблятиме інформацію про його фінансові операції та відразу вказуватиме на можливі ризикові розрахунки і операції, а також на сумнівних контрагентів, які їх здійснюють.

«Ми готові надавати бізнесу відомості про ризикові операції, підказувати сумнівні моменти. Ми не нав`язуємо свої рекомендації, ми просто даємо інформацію топ-менеджерам для ухвалення рішень. Підприємство одержує кваліфіковану допомогу без будь-яких витрат», - пояснив В.ЗАХАРЧЕНКО.

На його думку, введення горизонтального моніторингу сприятиме налагодженню партнерських відносин між податковою службою і платниками. "Ми переходимо на інший рівень спілкування з платниками податків. Введення методу "горизонтального моніторингу" - це один з напрямів ефективної співпраці з бізнесом. Адже довіра до добросовісного і соціально відповідального бізнесу - основні ідеї, закладені в цей проект», - наголосив голова ДПС України.

Крім того, передбачається створення інтернет-порталу для великих платників податків, на якому після ідентифікації платник зможе ознайомитися з податковою інформацією про себе. Таким чином, учасник проекту уникає необхідності проводити звірку розрахунків.

Експеримент з впровадження методу «горизонтального моніторингу» заплановано провести на базі 5 великих платників податків. Участь платників податків у цьому експерименті буде лише добровільною.

Довідка: Вперше метод «горизонтального моніторингу» було використано в Нідерландах у 2005 році. Після успішної апробації досвід було запозичено ще кількома європейськими країнами, зокрема, Німеччиною, Австрією, Словенією та іншими.