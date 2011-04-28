Кожен другий студент вважає корупцію найголовнішою проблемою для держави

Майже кожен другий студент вважає, що найголовнішою проблемою для держави є корупція та хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати міжнародного дослідження Інституту Горшеніна "Студенти - образ майбутнього", проведеного серед студентів України, Росії, Польщі та Казахстану, що було презентовано в Києві.

Зокрема, так вважають 46,7% українських студентів, 50,2% російських, 59,3% казахських та 48,8 польських. Другою проблемою для свої країни студенти назвали неналежний економічний розвиток (49,5% українців, 29,6% росіян, 32,1% - казахів та 48,1% поляків). В іншому ж актуальність тих чи інших проблем варіюється у залежності від соціально-економічної ситуації та специфіки політичної ситуації в країні. Так, половина українських та польських студентів серед основних проблем своїх держав вказали політичну нестабільність (51,1% та 48,1% відповідно), тоді як цієї загрози не відчувають студенти Казахстану та Росії (12,5% та 14,1% відповідно).

Незадовільний рівень соціальної захищеності та бідність відзначили молоді українці (18,6%), росіяни (20,3%) і поляки (32,9%) як проблеми, у той час як для їх казахських (12,9%) однолітків зазначені проблеми є менш актуальними.

Велика кількість тих студентів, які вказують на значний брак моралі, культури та духовності. Так, в Україні таких виявилося 25,3%, в Росії 23,7%, в Казахстані - 17,9%, в Польщі - 16,5%. Проблемою для опитаних виявився і значний рівень алкоголізму та наркоманії. Це відзначили 26,2% українців, 43,5% росіян, 20% казахів та 14,7 поляків.

Коментуючи результати дослідження, народний депутат з фракції Народної партії Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зауважив, що йому "стає трохи жахливо за образ майбутнього". "Образ майбутнього має вирішувати всі ті проблеми сьогодення, які ми передаємо. Але, на жаль, дослідження показало, що брехня стає способом управління, і молодим людям доведеться перебороти все це", - додав він. В той же час, за словами народного депутата, дослідження показало, що все-таки для нашої молоді не чужі такі поняття, як моральність, духовність, культура. "Відсоток такої молоді збільшується і це дає мені можливість сподіватися на впевненість у завтрашньому дні", - сказав С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Міжнародне соціологічне дослідження «Студенти - образ майбутнього» проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 5155 студентів у 22 вищих навчальних закладах чотирьох країн: України, Росії, Польщі, Казахстану.