В будинку екс-голови РДА знайшли арсенал зброї

Чернівецька обласна прокуратура підтвердила, що у колишнього голови Заставнівської районної державної адміністрації Михайла БОЙЧУКА, підозрюваного у побитті рибалок, знайшли зброю.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, в ході розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно екс-голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА, під час проведення санкціонованого судом обшуку в його будинку «справді виявлено та вилучено шість одиниць вогнепальної зброї: дві нарізні та чотири гладкоствольні рушниці, на які є офіційні дозволи МВС України. Якоїсь іншої зброї, в тому числі і гранат, не виявлено».

За даними прокуратури, сам М.БОЙЧУК на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні в Центрі невідкладної неврології лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом мікро інсульт. «Слідчі дії стосовно М.БОЙЧУКА будуть продовжені після покращення стану його здоров’я. Досудове слідство у справі триває», - повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у вчорашній заяві Чернівецької обласної організації ВО «Батьківщина» йшлося, що у М.БОЙЧУКА вдома під час обшуку знайшли 8 одиниць вогнепальної зброї, в т.ч. автомати Калашникова, гранати тощо.

19 квітня прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу проти М.БОЙЧУКА і ще 4 осіб за підозрою в перевищенні службових повноважень та катування рибалок.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і рідного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.

Сам глава райадміністрації свою причетність до побиття заперечує.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 20 квітня звільнив М.БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської РДА.