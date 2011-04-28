Справу Пукача розглядають за закритими дверима

Попередній розгляд кримінальної справи, яку порушено проти колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, відбувається в Печерському райсуді Києва в закритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком судового засідання адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО повідомила журналістам, що обвинувальний висновок побудований таким чином, що містить в собі матеріали, які мають гриф «секретно».

Крім того, В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що і самі матеріали справи вибудувані таким чином, що більшість судових засідань відбуватиметься також у присутності осіб, які не є учасниками справи.

В той же час адвокат не виключає, що під час сьогоднішнього розгляду судом може бути прийнято рішення про повернення справи на додаткове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДІЛЬСЬКОГО і журналіста Георгія Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Окрім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, чим перешкоджав органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.