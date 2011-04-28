В Україні подорожчає ще й секонд-хенд?

Україна має намір встановити ввізну ціну на секонд-хенд. Про це оголосив заступник міністра економічного розвитку України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, пише журнал WEEKLY.UA.

За словами урядовця, заборона на імпорт секонд-хенду суперечить принципам вільної торгівлі, яку Україна має намір вести з Євросоюзом, і єдиним способом захистити українських виробників одягу від уживаного іноземного ширвжитку є введення entry price (ввізних цін), як це робиться в ЄС при імпорті фруктів.

За даними Держкомпідприємництва, щорічно в Україну ввозиться по 2 кг секонд-хенду на людину, а його середня декларована вартість становила минулого року 0,4 дол./кг. Іншими словами, собівартість ношеної кимось за кордоном майки, сорочки або кофтини дорівнює 50–80 коп. (вага 150–250 г), джинсів - 1,9 грн. (600 г), пуховика - 4,8 грн. (1,5 кг), а їх роздрібні ціни в п`ять-десять разів вищі.

«Мільярдний (у гривнях) оборот цього ринку й така висока норма прибутку, якої немає в жодного легального бізнесу в країні, - ось що насправді давно не дає спокою уряду», - пояснила WEEKLY.UA голова правління Української асоціації підприємств легкої промисловості Валентина ІЗОВІТ.

«У вересні минулого року Держкомпідприємництва спробував повністю заборонити ввезення секонд-хенду. Але у Верховній Раді його законопроект навіть не дійшов до голосування через побоювання народного бунту. Зараз Кабмін пішов обхідним шляхом, узявши на озброєння європейський «фруктовий» досвід, і, судячи за першою реакцією Всеукраїнської асоціації ділерів одягу секонд-хенд, вони не протестуватимуть проти ввізних цін, вважаючи це меншим злом із усіх можливих. Отже малозабезпеченим українцям треба готуватися до підвищення цін на уживаний одяг», - сказала В.ІЗОВІТ.