Наклав на себе руки курсант училища Держохорони МВС України

Вчинив самогубство курсант Рівненського вищого професійного училища Державної служби охорони МВС України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, 27 квітня у чергову частину Рівненського міськвідділу внутрішніх справ надійшло повідомлення, що приблизно о 19 год. покінчив життя самогубством 20-річний курсант Рівненського вищого професійного училища Державної служби охорони МВС України Валентин, житель м. Горлівка Донецької області. Курсанта знайшли повішеним у приміщенні навчального корпусу.

«Слідчо-оперативна група під керівництвом першого заступника начальника УМВС України в Рівненській області Миколи ХВАТАЙМУХИ попередньо встановила, що причиною самогубства стали повідомлення від рідних та друзів про зраду його дружини, з якою Валентин виховував трирічного сина. При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено», - говориться у повідомлення ВГЗ УМВС України в області.

Того ж дня о 21.35 житель села Городище Рівненського району повідомив у міліцію, що близько 21 години у підсобному приміщенні господарства за місцем проживання повісився його 21-річний племінник Іван. При огляді тіла хлопця ознак насильницької смерті не виявлено.

За попередньою інформацією, причиною цього смертельного кроку стала дівчина, з якою посварився Іван.