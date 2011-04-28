Розклад заходів на 9 травня в Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження КМДА про відзначення у столиці Дня Перемоги, яким затвердив план загальноміських заходів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі інформаційного забезпечення КМДА.

Як розповів заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, одним із перших заходів, присвячених річниці великої Перемоги, стала зустріч Героїв Радянського Союзу, вдів Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної праці «Званню Героя Радянського Союзу – 77 років», яка відбулася 28 квітня у приміщенні Федерації професійних спілок України.

Урочиста зустріч керівництва Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації з Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної праці, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці відбудеться у Колонній залі столичної мерії 4 травня о 15:00. У рамках зустрічі відбудеться святковий концерт.

Також керівництво Київської міської державної адміністрації 5 травня об 11:00 привітає ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни. Для ветеранів буде організовано концерт за участю майстрів мистецтва та вручено подарунки від столичної влади.

Представники міської влади також візьмуть участь у загальнодержавному заході, що відбудеться 5 травня о 16:00 у Національному Палаці «Україна», який збере ветеранів війни та праці, представників Збройних Сил України і громадськість, аби відзначити 66-ту річницю Великої Перемоги.

9 травня, у день відзначення загальнонаціонального свята Дня Перемоги, у столиці відбудеться низка заходів:

о 8:00 розпочнеться ритуал Пам’яті з покладанням квітів до пам’ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам’ятника генералу армії Ватутіну М.Ф., могили невідомого солдата;

о 10:00 на Хрещатику відбудеться Святкова хода, урочистий мітинг, військо-історичний фестиваль «Велика Перемога. Травень 45-го» та масове театралізоване концертне дійство «Ту славну весну не забути повік!» за участю ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань;

о 10:00 на проспекті Перемоги біля пам’ятника «Визволителям Києва» відбудеться урочистий мітинг, присвячений міжнародному автопробігу по містах-героях на честь Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

об 11:00 біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни, що на території Печерського ландшафтного парку, відбудеться марш-парад духових оркестрів «Салют Перемоги». На Співочому полі розпочнеться концерт за участю художніх колективів України;

о 14:00 біля Київської міської державної адміністрації відбудеться концерт Київського академічного муніципального духового оркестру.

Нагадаємо, раніше голова КМДА О.ПОПОВ не раз наголошував на тому, що цьогорічне святкування має бути організовано на найвищому рівні. До підготовки та організації святкування залучені усі служби міста. Як повідомив Л.НОВОХАТЬКО, урочисті заходи, присвячені Великій Перемозі, відбуватимуться в усіх районах Києва. Також у навчальних закладах відбудуться уроки пам’яті, будуть організовані зустрічі та бесіди учнівської та студентської молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни, юні кияни відвідуватимуть одиноких учасників бойових дій з вітаннями. Багато спортивних заходів, що відбуватимуться у цей період у столиці, будуть присвячені Дню Перемоги.