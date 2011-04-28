"Газпром" влаштовує чинний контракт з Україною

ВАТ «Газпром» влаштовує діючий газовий контракт із Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив журналістам у Москві.

«Нами створена ефективно працююча довгострокова контрактна база при поставках газу в Україну. Контракт ринковий і відповідає всім сучасним міжнародним вимогам ведення газового бізнесу», - заявив С.КУПРІЯНОВ.

За результатами сьогоднішньої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА, управління інформації «Газпрому» повідомило, що сторони обговорили питання подальшого зміцнення двостороннього партнерства для розвитку недавніх домовленостей президентів Росії та України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ухвалено рішення розглянути конкретні кроки з розширення стратегічного співробітництва після вивчення всіх аспектів на робочому рівні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня цього року під час зустрічі в Києві президенти України та Росії В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися створити робочу групу з обговорення умов поставок російського газу в Україну.