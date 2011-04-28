Алієв нагадав, що Україна і Азербайджан підписали Меморандум

Азербайджан братиме активну участь у реалізації українського проекту з будівництва терміналу для прийому зрідженого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

І.АЛІЄВ нагадав, що на початку цього року Україна і Азербайджан підписали Меморандум щодо організації постачань на територію України зрідженого газу і нафти.

За його словами, сьогодні ведуться активні консультації стосовно практичної реалізації відповідного проекту.

І.АЛІЄВ підкреслив, що необхідно вирішити технічні питання, а також питання фінансування цього проекту.

У той же час він зазначив, що Азербайджан розглядає цей проект як перспективний, і братиме активну участь у його реалізації.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Азербайджан гарантувати постачання зрідженого газу в необхідному обсязі, І.АЛІЄВ відповів, що Азербайджан сьогодні активно розвиває свою газову галузь і планує вкласти в неї десятки мільйонів інвестицій.

Також він підкреслив, що Азербайджан зацікавлений у диверсифікації постачань газу, відповідно країна зацікавлена у виходах на нові ринки. «Тут інтереси виробника і споживача співпадають», - зазначив І.АЛІЄВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку року в Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, стосовно транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» і постачань зрідженого газу з Азербайджану до України. Йшлося про транспортування 4 млн. тонн. азербайджанської нафти за рік. А щодо обсягів постачань зрідженого природного газу питання має бути врегульоване в процесі реалізації національного інвестиційного проекту стосовно будівництва в Україні першого заводу з переробки такого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», котре має скоординувати роботу стосовно спорудження терміналу для прийому природного зрідженого газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

На даний момент розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт «Южний»), Миколаївська область (порт «Очаків») і Крим (порт «Феодосія»). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м зрідженого природного газу має завершитися в 4-му кварталі 2014 року, другої черги – в 4-му кварталі 2016 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мали оголосити 19 січня 2011 року, але його було перенесено.