Полтавська міськрада відмовилася виділити землю під храм УГКЦ

Депутати Полтавської міської ради сьогодні під час сесії відмовилися виділити землю під будівництво Свято-Троїцького храму й храмового комплексу Української греко-католицької церкви на вулиці Великій, 2-в.

Як повідомили УНІАН у мерії Полтави, ці культові споруди могли зайняти 0,19 га посеред парку загальною площею 0,452 га.

Містобудівна рада Полтави схвалила проекти будівництва, проте деякі депутати заявили, що жителі сусідніх із можливим будівництвом будинків зібрали підписи проти подібного будівництва.

У ході голосування питання про виділення землі під будівництво проект рішення не набрав потрібної кількості голосів депутатів.