Вінниччина відмовилася від китайської гречки

На території Вінницької області не реалізовуватиметься гречана крупа, куплена в Китаї.

Про це повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Ігор КРЕВСЬКИЙ, інформує прес-служба облради.

«Вінницька область відмовилася від реалізації на своїй території китайської гречаної крупи. Натомість обласна влада домовляється з місцевими підприємствами про додаткове виробництво гречки», - сказав І.КРЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що недавній ажіотаж навколо гречки примушує обласну владу ухвалювати внутрішні регіональні рішення щодо зміцненню продуктової безпеки регіону.

За словах І.КРЕВСЬКОГО, обласна влада рекомендує районним державним адміністраціям і радам скласти баланс основних продуктів споживання, створити з нового урожаю відповідні запаси і забезпечити їх зберігання, а також передбачити для цього необхідні засоби в місцевих бюджетах.

І.КРЕВСЬКИЙ наголосив, що створення внутрішніх регіональних запасів - один з шляхів протистояння імпортові вітчизняної сільгосппродукції.

«Більшість сільгосппродукції у нас виробляється в приватному секторі. Вона не є конкурентоздатною, і її душить імпорт. Тому голова облдержадміністрації рекомендує, і обласна рада його підтримує в цьому, щоб райони подбали про запаси основних продуктів споживання і передбачили на ці цілі відповідні кошти в своїх бюджетах», - зазначив перший заступник голови облради.

На його думку, такі заходи дозволять контролювати цінову ситуацію на ринку області.