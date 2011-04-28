Мера арештували за хабар, а судили за дитячий садок

Староміський районний суд Вінниці 27 квітня засудив колишнього мера Немирова (Вінницька область) Віктора КАЧУРА до 2 років 10 місяців позбавлення волі за службову недбалість при проведенні ремонтних робіт у дитячих садах, що перебувають в комунальній власності Немирова.

Про це повідомила УНІАН прес-служба прокуратури Вінницької області.

Суд визнав В.КАЧУРА винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 (службова недбалість) Кримінального кодексу, при проведенні в 2008-2009 роках ремонту ряду комунальних дитячих садів Немирова за рахунок коштів міського бюджету на суму близько 260 тис. гривень.

Зокрема В.КАЧУР визнаний винним у тому, що підписував акти виконаних робіт з ремонту задовго до їх завершення, а також порушував передбачені законодавством тендерні процедури вибору підрядника ремонтних робіт у садках.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня 2010 року Співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області затримали мера м.Немирів при отриманні 1,85 млн. грн. хабара.

Чиновник був затриманий в будівлі міськради, де відбувалася передача грошей від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу земельної ділянки площею 1,5 га в оренду з подальшим її викупом.

За даним фактом Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу згідно ст. 368 ч. 3 (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою) Кримінального кодексу.

У вересні 2010 року стосовно Качура прокуратура Вінницької області порушила ще одну кримінальну справу за ст. 367 ч. 2 (службова недбалість), а також відновлено закрите в 2005 році кримінальну справу за ст. 189 ч. 3 (вимагання).