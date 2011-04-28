7 кг героїну знайшли в подвійних стінках валізи в Борисполі

Співробітники Державної митної служби України спільно з СБУ відвернули ввезення в країну 7 кілограмів героїну, повідомляє прес-служба митниці. Операція проводилася в аеропорту "Бориспіль".

"Зупинено спробу контрабанди близько семи кілограмів героїну, яку намагався провезти громадянин Лівану, прилетівши до України з Туреччини", - йдеться в повідомленні. Наркотики були між стінками в двох дорожніх валізах.

Операція, наголошується в повідомленні, стала можливою в результаті співпраці Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків і протидії корупції ДМСУ, Служби боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Київської обласної митниці та Служби безпеки України.

За фактом контрабанди наркотиків порушено кримінальну справу.