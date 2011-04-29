З настанням тепла стає більше пожеж (огляд повідомлень)

На Рівненщині через спалювання сміття та сухої трави у квітні виникло 27 пожеж, збитки від яких становлять понад 216 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Центру пропаганди управління МНС у Рівненській області, лише за одну добу з цієї причини на Рівненщині виникало в середньому по 3-4 пожежі, а подеколи — по 5 таких загорянь.

В управлінні МНС також нагадують, що спалювання сміття та сухої трави завдають шкоди здоров’ю людини та довкіллю, адже надмірна кількість хімічних речовин, що виділяються в повітрі внаслідок пожеж, призводить до загострення хронічних та серцево-судинних хвороб, підвищення тиску і поганого самопочуття.

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27 квітня виникла пожежа торфу та сухої трави на території торфового родовища ВАТ «Івано-Франківськторф» в урочищі «Під бором» поблизу села Верхній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківщини.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди управління МНС в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, площа пожежі становить 1,2 га. До гасіння залучено 75 чоловік особового складу рятувальників, більше десятка одиниць пожежної техніки. У відповідності до наказу начальника Управління МНС в Івано-Франківській області Володимира ЧЕРНЕЦЬКОГО, на місці події розгорнуто Івано-Франківський зведений загін, забезпечено роботу пересувного пункту управління та пункту життєзабезпечення.

27 квітня було проведено виїзне позачергове засідання Рожнятівської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники продовжують роботи з ліквідації пожежі. Ситуацію контролює облуправління МНС.

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В лісах Черкаської області оголошено надзвичайно високий клас (5 класу) пожежної небезпеки у зв’язку з тривалою відсутністю значних дощів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, за даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології, тепла погода, яка встановилася в останні дні, на півмісяця випереджає кліматичну норму. Середньодобова температура складає по області 15-18°, що на 5-8° вище норми. За прогнозами синоптиків, ы надалі збережеться тепла та суха погода. Значних дощів не очікується і на початку травня, хоча можливі невеликі короткочасні опади.

Тож, тривала відсутність значних дощів обумовлює високий клас пожежної небезпеки в екосистемах Черкащини. Тому лісники закликають всіх жителів області обмежити перебування в лісових масивах та бути дуже обережними з вогнем, аби не доступити виникнення пожеж.

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На березі Київського водосховища у селі Косачівка Козелецького району Чернігівської області горять 70 га очерету, існує загроза розповсюдження вогню на лісовий масив.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, доступ пожежних машин до місця пожежі неможливий, тому керівництво МНС ухвалило рішення про залучення авіаційних підрозділів міністерства.

На місці пожежі працює вертоліт Мі-8 з водозливним пристроєм. З боку водосховища підійшов пожежний катер МНС "Відважний".

Також МНС попереджає, що 29 квітня в Україні переважатиме висока (4-го класу) пожежна небезпека, у Київській, Закарпатській областях, а 30 квітня - 1 травня в більшості північних, центральних, західних областей та на Миколаївщині - надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.