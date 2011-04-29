Податкова перенесла останній день подання декларацій

Останній день подачі в 2011 році річної податкової декларації фізичними особами – платниками податку на дохід фізичних осіб – 4 травня 2011 року. Про це УНІАН повідомили в Державній податковій службі України (ДПСУ).

Згідно з положенням Податкового кодексу України, цю декларацію громадяни повинні подати до 1 травня року, наступного за звітним. Оскільки 30 квітня (останній день подачі декларації) припадає на вихідний день, то, відповідно, останній день деклараційної кампанії перенесено на 4 травня, роз`яснили в ДПСУ.